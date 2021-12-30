Суд признал жителя Приморья виновным в размещении фото нациста на сайте Бессмертного полка

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой суд приговорил жителя Владивостока к 10 месяцам исправительных работ и удержанию 15% из его заработка за размещение фото руководителя Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера на сайте общественной акции "Бессмертный полк". Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

"Приморским краевым судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Владивостока, совершившего преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично" - прим. ТАСС). <...> [Он] разместил для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк России", анкету с фотоизображением <...> Гитлера, который приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 признан нацистским преступником. Приморский краевой суд признал мужчину виновным в совершении преступления <...> и назначил ему наказание в виде десяти месяцев работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства", - говорится в сообщении.

Общественная акция "Бессмертный полк" проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

Первая акция "Бессмертный полк" в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиагруппы. Тогда же участникам акции было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте.

До 2020 года в рамках акции 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходили колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесено в онлайн.

Онлайн-формат предусматривает загрузку пользователями фотографий родственников-ветеранов на сайт акции "Бессмертный полк", после чего их демонстрируют в рамках виртуального шествия. При этом загрузившим фотографии сообщают, в какое время будет демонстрироваться портрет их ветеранов. Фотографии проходят предварительную модерацию. В 2020 году модераторами были пресечены попытки загрузки на сайт фотографий нацистских преступников, данные злоумышленников были переданы в Следственный комитет РФ. В конце 2020 г. они были приговорены по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ ("Реабилитация нацизма") к обязательным работам или условным срокам.