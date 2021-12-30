Полицейские Якутии задержали мужчину, похитившего деньги под предлогом инвестирования

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщили в четверг в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия). Подозреваемый под предлогом инвестирования убедил жительницу республики инвестировать денежные средства и похитил более 870 тыс. рублей.

"В полицию обратилась 39-летняя жительница Намского района с сообщением о том, что она стала жертвой обмана и потеряла более 870 тыс. рублей. По словам заявительницы, она увидела в социальных сетях рекламу быстрого заработка и связалась с "консультантом" сайта. <...> В ходе виртуального общения злоумышленник предложил ей зарегистрироваться на сайте инвестиционной интернет-платформы и убедил женщину вложить денежные средства, обещая высокую прибыль", - говорится в сообщении.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбудили уголовное дело по ст. 159.3 УК РФ. "Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц Санкт-Петербурга и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий", - добавили в МВД.

Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.