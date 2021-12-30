Генерирующая компания оценила ущерб от пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в 100 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 30 декабря. /ТАСС/. Энергетики ТЭЦ-1 в Улан-Удэ начали ремонтные работы оборудования, которое пострадало после пожара. По предварительным данным, ущерб составляет несколько десятков миллионов рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Территориальной генерирующей компания №14" (ТГК-14).

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"По предварительным расчетам экспертов, ущерб от аварии - до 100 млн рублей. Вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией в рамках действующего договора страхования имущества", - сообщили в ТГК-14.

В настоящее время уже начат ремонт оборудования, которое больше всего пострадало - ячейка 7р и котел №7. Уже начата работа по закупке необходимого оборудования.