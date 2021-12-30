Подозреваемый в убийстве своей семьи в Канске купил нож за день до преступления

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Житель Канска в Красноярском крае, подозреваемый в убийстве жены и двух детей, за сутки до этого купил нож, позже найденный на месте преступления. Об этом сообщили журналистам в четверг в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего, приоритетная - что женщину и двух детей убил глава семьи, после чего покончил с собой.

"В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", - сообщили в СК.

В доме на улице Эдемана в Канске 27 декабря с колото-резаными ранами были обнаружены тела супругов, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери.

По данным СК, супруги находились в процессе развода и не жили вместе. Мужчина пришел в квартиру 26 декабря навестить детей. Тела убитых обнаружила мать женщины. По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.