Суд отказал гендиректору холдинга "СДС-Уголь" в Кузбассе в освобождении из СИЗО

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева на его арест в рамках уголовного дела о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на более мягкую, сообщили ТАСС в суде.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Кемеровский областной суд постановление Центрального районного суда Кемерова об аресте Алексеева оставил без изменения, апелляционную жалобу защитников [оставил] без удовлетворения", - сказали в суде.

Алексееву инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей на входящей в состав возглавляемого им холдинга шахте "Листвяжная". Ранее Центральный районный суд Кемерова постановил заключить его под стражу до 25 января 2022 года. Аналогичное обвинение предъявлено техническому директору компании "СДС-Уголь" Антону Якутову и главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову, они также заключены под стражу до 25 января следующего года. Президент ХК "СДС" и глава совета директоров ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев арестован до 14 февраля и обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Накануне Кемеровский областной суд отказал его защите в изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Ранее в рамках расследования дела были арестованы директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из них вину не признал.

"СДС-Уголь" объединяет три разреза, две шахты, три обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий с общей численностью сотрудников свыше 8 тыс. человек. Компания входит в число крупнейших российских экспортеров угольной продукции. Ранее сообщалось, что, несмотря на следственные действия, все предприятия холдинга работают штатно.