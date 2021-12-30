СК в Новосибирске проверит сообщения СМИ об избиении мальчика воспитателем детсада

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске организовали проверку сообщений СМИ об избиении шестилетнего мальчика воспитательницей детского сада, в результате чего на руках у ребенка появились синяки и кровоподтеки. Об этом сообщили в четверг в управлении СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга СМИ следственными органами выявлена публикация о том, что в дошкольном учреждении в Октябрьском районе города Новосибирска воспитатель причинила телесные повреждения мальчику. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание "КП-Новосибирск" со ссылкой на мать мальчика сообщило о том, что 27 декабря женщина пришла забрать своего сына из детсада и обнаружила, что руки ребенка в синяках и кровоподтеках. Мальчик рассказал матери, что это сделала воспитательница. После случившегося мама отвела сына в больницу. Там у ребенка зафиксировали травмы и назначили лечение. После этого женщина написала заявление в полицию.