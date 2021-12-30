Начальника управления муниципального контроля мэрии Алушты подозревают в крупной взятке

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственным отделом по Алуште установлено, что днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка должностное лицо получило от местного жителя взятку в размере 300 тыс. рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "после получения денежных средств начальник управления муниципального контроля администрации был задержан оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Алуште". "В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы подследственного, изъята документация, представляющая интерес для следствия", - сообщается в пресс-релизе.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

"Оперативники установили, что незаконное вознаграждение предназначалось за бездействие в части выявленного нарушения земельного законодательства, а именно не принятие мер реагирования по выявленному ранее правоохранительными органами факту самовольного строения гостиницы. Будучи на момент совершения преступления начальником управления администрации Алушты, гражданин получил денежные средства в сумме 300 тыс. рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

Отмечается, что "осуществляются мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности указанного лица".