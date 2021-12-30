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Обвиняемого в вымогательстве экс-главу СК по Кузбассу приговорили к 10 годам колонии

Речь идет о деле об акциях шахты "Разрез "Инской"
Сергей Калинкин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Сергей Калинкин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова признал бывшего начальника следственного управления СК РФ по Кузбассу Сергея Калинкина виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты "Разрез "Инской". Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным, <…> назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на четыре года", - сказал судья, оглашая приговор.

В свою очередь бывший заместитель губернатора Кузбасса Иванов приговорен к шести годам колонии за вымогательство акций, а бывший заместитель губернатора Данильченко - к 5,5 года.

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