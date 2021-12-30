Бывший первый замглавы УФСИН по Томской области подозревается в особо крупной взятке

ТАСС, 30 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области, подозреваемого во взятке в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По предварительным данным, фигурант, являясь с ноября 2012-го по октябрь 2020 года начальником исправительной колонии №4, а с октября 2020-го по июль 2021 года - первым заместителем начальника УФСИН по области, путем вымогательства получил лично от одного из осужденных 1,5 млн рублей за общее покровительство осужденным.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.