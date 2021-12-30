Кровля здания загорелась на территории колонии в Нижегородской области

ТАСС, 30 декабря. Кровля свинарника на территории исправительной колонии №14 ГУ ФСИН по Нижегородской области загорелась утром в четверг на площади 100 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

"В 06:00 (мск) произошло возгорание деревянной конструкции кровли здания свинарника в исправительной колоний №14 ГУФСИН России по Нижегородской области. Общая площадь пожара - 100 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки", - отметили в ведомстве.

Проводится проверка причин и условий пожара, уточняется материальный ущерб.