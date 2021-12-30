Суд счел доказанной вину мэра Томска в превышении должностных полномочий

"Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления, <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", - сказал судья.

В ходе прений прокуратура просил суд признать Кляйна виновным по всем трем эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима. Сторона защиты настаивает на невиновности градоначальника.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и еще одно - о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, следствие считает, что с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.