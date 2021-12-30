В Москве задержали аферистов, обманувших на страховых выплатах 150 человек

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве трех человек, которые подозреваются в мошенничестве на страховых выплатах. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, пострадавшими стали более 150 человек - люди преклонного возраста и инвалиды, которые лишились более 70 млн рублей.

"Предварительно установлено, что злоумышленники, обладая информацией о страховых случаях, произошедших с участием подвижных составов на железной дороге, предлагали пострадавшим, а также родственникам трагически погибших граждан юридические услуги по возмещению имущественного ущерба. За свою работу они просили вознаграждение в виде процента от суммы компенсационных выплат", - сказала Волк.

По ее словам, подписав договоры с клиентами на оказание помощи, аферисты предоставляли в суды необходимые документы. После того, как деньги по вынесенному решению о получении компенсации поступали на расчетные счета потерпевших, злоумышленники, используя ранее полученные от них доверенности, похищали средства. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. По имеющейся информации, от циничных действий аферистов пострадали более 150 граждан, среди которых люди преклонного возраста и инвалиды. Причиненный им материальный ущерб превысил 70 млн рублей", - сказала официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.