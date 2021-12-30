В поликлинике Ярославля охранник брызнул газовым баллончиком в лицо пенсионерке

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция проверит обстоятельства происшествия в поликлинике Ярославля, где охранник распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"В Ярославле в полицию поступило сообщение о том, что за медпомощью обратилась женщина 1941 года рождения, так как сотрудник охранной организации в помещении медучреждения на улице Угличской распылил газовый баллончик в ее сторону. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

В четверг в соцсетях появилось видео с нападением охранника на пенсионерку в поликлинике Ярославля. На кадрах видно, как мужчина подходит к пожилой женщине, сидящей на диване у кабинета, и распыляет ей в лицо газовый баллончик.