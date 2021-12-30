Жителя Челябинской области осудили на девять лет за покушение на сбыт 2 кг мефедрона

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал местного жителя виновным в том, что он в 2020 году покушался на сбыт 2 кг мефедрона через тайники, расположенные в регионе и в соседней Свердловской области. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой управления ФСБ России по региону.

"Советским районным судом Челябинска осужден житель региона по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 ("Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, назначено дополнительное назначение в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В августе 2020 года со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону сообщалось, что задержан мужчина при выемке из тайника крупной партии наркотика, который в дальнейшем он намеревался расфасовать на мелкие части и сбыть на территории Челябинской и Свердловской областей бесконтактным способом. В результате осмотра места происшествия у него обнаружен и изъят мефедрон массой 2 кг.

Всего в 2021 году сотрудниками управления из незаконного оборота изъято более 270 кг наркотических средств (из них 10 кг героина и около 260 кг синтетических наркотиков). Ликвидировано семь подпольных нарколабораторий.