В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в серии изнасилований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. На предполагаемого преступника оперативники вышли, отрабатывая эпизод 2015 года, когда было совершено насильственное нападение на женщину во Фрунзенском районе города, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"29 декабря 2021 года сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства в доме №4 на проспекте Кима задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), которое расследует СК.

По данным оперативников, злоумышленник может быть причастен к целой серии преступлений против половой неприкосновенности. При проверке сыщики установили, что задержанный причастен к другому аналогичному преступлению. 19 мая 2020 года в парадной одного из домов на улице Турку он попытался изнасиловать жительницу этого дома. Тогда потерпевшая не стала обращаться в полицию. Личность жертвы нападения устанавливается.