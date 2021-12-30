В Москве компания под брендом "Такси 956" за три года не доплатила налогов на 260 млн руб.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве аферу с уклонением от уплаты налогов крупной таксомоторной компанией, не доплатившей в бюджет 260 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что с 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров. В результате сведения о несуществующих финансово-хозяйственных операциях вносились в декларации по налогам на прибыль и добавленную стоимость, которые злоумышленник подавал в налоговую службу. В итоге бюджету РФ нанесен ущерб в сумме более 260 млн рублей", - сказала она. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщил, что речь идет об ООО "Стиль-Моторс", компания оказывает услуги такси под брендом "Такси 956".

Как отметила Волк, для избежания уголовной ответственности и ареста имущества фигурант официально вышел из числа руководителей и учредителей ранее возглавляемой им компании. Кроме того, он переоформил парк автомобилей такси на другие подконтрольные организации. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2. ст. 199 УК РФ). "На территории Московского региона проведено девять обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель МВД.

В отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде подписки о невыезде. Другие возможные участники преступления устанавливаются.