Депутата Тульской областной думы Ермакова арестовали по делу о мошенничестве

ТУЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Депутата Тульской областной думы Александра Ермакова, подозреваемого в получении по фиктивным документам кредита на сумму более 230 млн рублей для возглавляемой им ранее фирмы, арестовали по решению суда. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Ермакова. Эта же мера пресечения избрана и для второго фигуранта дела - мужчины, который занимал должность заместителя директора компании", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что оба подозреваемых арестованы на два месяца. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, вторым фигурантом дела является сын депутата Алексей Ермаков.

29 декабря СК сообщил о задержании Ермакова в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере").

По версии следствия, с декабря 2011 года по март 2013-го Ермаков был фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью и одновременно депутатом областной думы. Совместно с заместителем директора организации он предоставил в один из банков фиктивные документы, на основании которых они получили кредит на сумму более 230 млн рублей. Данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением депутатских полномочий.

Ермаков родился в 1957 году, окончил Калужский филиал Московского гуманитарного экономического института. В 2019 году избран депутатом Тульской областной думы седьмого созыва, занимает должность заместителя председателя комитета по социальной политике, член фракции "Единая Россия". Является замсекретаря регоотделения партии "Единая Россия", членом политсовета Суворовского района, координатором партийного проекта "Культура малой Родины". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "Меценат России", медалью "Трудовая доблесть" III степени.