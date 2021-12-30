Суд оправдал экс-депутата Ленобласти по делу о мошенничестве с землей на 82 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Всеволожский городской суд оправдал бывшего депутата Законодательного собрания Ленобласти Сергея Караваева и его отца по делу о мошенничестве с землей в особо крупном размере. Информация об оправдательном приговоре появилась в карточке дела на сайте суда.

"Результат в отношении лица: оправдательный приговор", - значится в графах напротив имен фигурантов. Обвинение обоим предъявлялось по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Караваев и его отец были задержаны в феврале 2019 года по подозрению в аферах с землей во Всеволожском районе Ленобласти. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год компания "АС", где они выступали учредителями (а экс-депутат и фактическим владельцем компании), арендовала земельный участок в 35 га в поселке Мурино, построила там открытые площадки для хранения, которые были незаконно зарегистрированы как объекты капитального строительства. На основании этой регистрации фирма выкупила участок у Всеволожского района за 15% от кадастровой стоимости. Следователи посчитали, что таким образом муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 53,6 млн рублей.

О втором эпизоде предполагаемого мошенничества стало известно в июле 2020 года. Другая компания, "Исток СВ", соучредителем и генеральным директором которой также являлся Караваев, приобрела земельный участок в 10 га вблизи проектируемой дороги Санкт-Петербург - Матокса по стоимости, равной кадастровой. По мнению следователей, экс-депутат умышленно договорился о покупке земли по заниженной стоимости, зарегистрировав право собственности обманным путем, ничего не возведя на участке. Разница между выкупной стоимостью и результатом проведенной оценки рыночной стоимости земельного участка составила более 29 млн рублей.