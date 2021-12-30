СМИ: гвардеец лондонского Тауэра сбил с ног ребенка во время марша

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Гвардеец Колдстримского полка, обеспечивающего безопасность лондонского Тауэра, случайно сбил с ног ребенка, выскочившего ему на встречу во время марша, и наступил мальчику на ногу. Как сообщила в среду газета The Independent со ссылкой на представителя сухопутных войск Великобритании, в результате инцидента никто не пострадал.

"Мы осведомлены об инциденте у лондонского Тауэра, произошедшего во время рутинного обхода территории, - отметил представитель сухопутных войск, добавив, что исполнявшие обязанности гвардейцы "предупредили собравшихся [у крепости на берегу Темзы] о приближении караула, но, к сожалению, ребенок неожиданно выбежал перед солдатом". - После инцидента солдат проверил [состояние здоровья] ребенка и был заверен, что все в порядке".

Представитель Тауэра выразил сожаление по поводу произошедшего, подтвердив, что мальчик "чувствует себя хорошо".