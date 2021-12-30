Суд во Владивостоке вынес новое постановление об аресте экс-депутата Сопчука

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд во Владивостоке вновь вынес постановление о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, который обвиняется в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщили ТАСС в прокуратуре Приморья в четверг.

Суд 26 ноября избрал Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, он объявлен в международный розыск. Адвокат подал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 24 декабря в Приморском краевом суде ТАСС сообщили, что постановление об аресте Сопчука отменено, а материал направлен на новое судебное разбирательство во Фрунзенский районный суд Владивостока в ином составе.

"Суд вынес постановление о его аресте заочно сроком на два месяца", - сообщили в прокуратуре.

Сопчук обвиняется в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, замещая государственную должность, Сопчук занимался коммерческой деятельностью в нескольких подконтрольных ему организаций, а также участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия и предоставил предприятию через посредников средства под видом займов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Уголовные дела были возбуждены 19 ноября 2021 года третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Приморскому краю. 26 ноября по нескольким адресам следователями проведены обыски и другие следственные действия.