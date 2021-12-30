Здание Невской мануфактуры в Петербурге восстановят без демонтажа сохранившихся частей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Здание сгоревшей Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге восстановят с использованием исторического кирпича, демонтаж сохранившихся элементов не предполагается. Результаты обследования памятника и способы его восстановления обсуждались на заседании рабочей группы с участием ведущих экспертов в области промышленной архитектуры, реставраторов и технологов, сообщила в четверг пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Из-за пожара в здании обрушилась кровля, также разрушены межэтажные перекрытия и частично лицевой фасад западного корпуса. В июне КГИОП выдал собственнику задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Выбран подрядчик с учетом возможности проведения обследования, проектирования и самих работ одной организацией. На объекте проводятся научно-исследовательские работы для организации первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий.

"По результатам первого этапа обследования предложено выполнить первоочередное укрепление конструкций стен и укрытие их от атмосферных осадков. Участники совещания сошлись во мнении о необходимости незамедлительно приступить к разработке документации на первоочередные противоаварийные работы, а при будущем проектировании предусмотреть возможность воссоздания утраченных частей здания с использованием исторического кирпича. Собственник отметил, что намерен максимально использовать сохранившиеся элементы и детали памятника при проведении работ по сохранению объекта, разборка здания не предполагается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент площадка огорожена и обеспечена круглосуточной охраной, ведется непрерывный мониторинг состояния здания. "В рамках обследования подрядчиком выполнен геодезический мониторинг объекта, выявивший превышение допустимых параметров отклонений конструкций части стен, и негативное влияние погодных условий на их сохранность", - отметили в комитете.

Дальнейшее обследование здания будет проводиться поэтапно, по мере освобождения конструкций от завалов, возникших в результате пожара. Противоаварийные работы необходимо проводить по согласованию с КГИОП, поскольку здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

О пожаре на Невской мануфактуре

Пожар в здании Невской мануфактуры произошел 12 апреля, площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м. Ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС пять суток, окончательно потушить его удалось только к вечеру 16 апреля. В результате пожара, как указано в акте КГИОП, был причинен значительный вред объекту культурного наследия, произошли необратимые изменения его важных элементов, утрачены исторические и культурные ценности.

В июле арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал владельцев здания провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, а работы по реставрации - за четыре года. В сентябре за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия Невский суд Петербурга оштрафовал предприятие на 1 млн рублей.

Невская мануфактура расположена на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге на месте фабрики шерстяных изделий, основанной в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее было переименовано в "Красный ткач". В 1992 году предприятие получило название ОАО "Невская мануфактура". Оно занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна. В последнее время часть здания сдавалась в аренду.