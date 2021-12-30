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Пожар в жилом доме в Ялте произошел из-за взрыва газового баллона

По словам источника в экстренных службах, в результате ЧП пострадали два человека

ТАСС, 30 декабря. Причиной возгорания в жилом доме в Ялте стал взрыв газового баллона, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Причиной пожара в Ялте, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона. Пострадали два человека, один был эвакуирован", - сказал собеседник агентства.

После взрыва в доме начался пожар. Его площадь составляет 40 кв. м.

Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС агентству сообщили, что им поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Таврической. Есть угроза распространения огня. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из дома эвакуированы 20 человек.

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