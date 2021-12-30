Фигурантов дела о махинациях с федеральными землями под Тулой осудили на сроки до 8,5 года

ТУЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Тулы признал виновными бывшую руководительницу архивного отдела администрации Ленинского района и безработного жителя города в мошенничестве при оформлении права собственности на 126 федеральных земельных участков стоимостью свыше 129 млн рублей. Они приговорены к заключению на сроки семь лет и 8,5 года, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Суд признал подсудимых виновными и по совокупности преступлений окончательно назначил бывшей чиновнице семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее подельнику восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В июле 2020 года полиция пресекла деятельность преступной группы, которая выполняла незаконные операции с федеральными земельными участками в Ленинском районе Тульской области. Фигурантами 15 уголовных дел, позже объединенных в одно производство, стали житель Тулы и женщина - начальник архивного отдела администрации Ленинского района. Они, имея доступ в муниципальный архив, подменяли постановления глав сельских поселений на поддельные документы о выделении подконтрольным им лицам земельных участков площадью от 1,2 тыс. до 10 тыс. кв. м под строительство жилья. В ходе следствия установлено, что они незаконно приобрели право распоряжаться 126 земельными участками стоимостью свыше 129 млн рублей.