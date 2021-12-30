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Фигурантов дела о махинациях с федеральными землями под Тулой осудили на сроки до 8,5 года

По данным региональной прокуратуры, жители города незаконно получили право распоряжаться 126 земельными участками, чья общая стоимость составила более 129 млн рублей

ТУЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Тулы признал виновными бывшую руководительницу архивного отдела администрации Ленинского района и безработного жителя города в мошенничестве при оформлении права собственности на 126 федеральных земельных участков стоимостью свыше 129 млн рублей. Они приговорены к заключению на сроки семь лет и 8,5 года, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Суд признал подсудимых виновными и по совокупности преступлений окончательно назначил бывшей чиновнице семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее подельнику восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В июле 2020 года полиция пресекла деятельность преступной группы, которая выполняла незаконные операции с федеральными земельными участками в Ленинском районе Тульской области. Фигурантами 15 уголовных дел, позже объединенных в одно производство, стали житель Тулы и женщина - начальник архивного отдела администрации Ленинского района. Они, имея доступ в муниципальный архив, подменяли постановления глав сельских поселений на поддельные документы о выделении подконтрольным им лицам земельных участков площадью от 1,2 тыс. до 10 тыс. кв. м под строительство жилья. В ходе следствия установлено, что они незаконно приобрели право распоряжаться 126 земельными участками стоимостью свыше 129 млн рублей.

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