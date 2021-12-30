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Суд продлил Юрию Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до 8 февраля меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому, обвиняемого по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщили ТАСС в четверг в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 8 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС адвокат Хованского Александр Передрук, по ходатайству защиты суд смягчил также некоторые запреты обвиняемому. Теперь ему разрешено общаться по телефону с близкими родственниками, девушкой и адвокатами, а также не надо уведомлять следователя о совершении этих звонков. Накануне суд по ходатайству следствия смягчил Хованскому меру пресечения на запрет определенных действий, освободив его из-под стражи. Срок следствия по делу продлен по 9 февраля.

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