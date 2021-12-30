СМИ: умер подозреваемый в поджоге клиники в Осаке

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге клиники в городе Осака умер в больнице, где он находился почти две недели с момента инцидента. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Мужчина по имени Морио Танимото все это время пребывал в критическом состоянии и не приходил в сознание. Помочь ему врачам не удалось.

Возгорание произошло 17 декабря в клинике на четвертом этаже одного из офисных зданий города. Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина, который был пациентом клиники, разлил принесенный в пакетах бензин возле лифта и входной двери и поджег его с помощью зажигалки.

Огонь фактически заблокировал единственный выход из помещения. Кроме того, подозреваемый заслонял проход, мешая людям спастись. Из-за пожара погибли 26 человек, включая Танимото.

В ходе следствия в доме злоумышленника были обнаружены вырезки газетных статей двухлетней давности о поджоге в студии анимационной компании Kyoto Animation в Киото, в результате которого погибли 36 человек. Полиция считает, что мужчина решил скопировать то преступление.