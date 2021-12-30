В Северодвинске на подростка упала с крыши сосулька

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Подросток госпитализирован с травмой в Северодвинске Архангельской области после падения на него сосульки с крыши, сообщает в четверг пресс-служба региональной диспетчерской службы 112.

"На ребенка в Северодвинске упала сосулька с козырька подъезда. Мальчик 2007 года рождения был доставлен в детскую горбольницу Северодвинска", - указано в сообщении.

Инцидент произошел у пятиэтажного дома на улице Индустриальной. В скорую обратилась мама пострадавшего, ребенок находился в сознании.

Сейчас, по данным Севгидромета, в области потеплело, температура около минус 7 градусов. До этого в течение нескольких дней были морозы с температурой минус 30 градусов.