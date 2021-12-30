В Петербурге мужчина получил тюремный срок за убийство из-за просьбы надеть маску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии строгого режима и компенсации вреда на 1,2 млн рублей уроженца Оренбургской области, который в ноябре прошлого года смертельно ранил ножом пассажира автобуса, попросившего его надеть медицинскую маску. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Вербицкого, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении.

Тело мужчины с ножевым ранением было обнаружено 17 ноября 2020 года на Индустриальном проспекте в Петербурге. Главное следственное управление СК по городу возбудило уголовное дело об убийстве по статье 105 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что убитый является заместителем директора научного центра. Вечером 17 ноября он ехал домой на автобусе, в салоне которого рядом с ним сидели мужчина и женщина без масок несмотря на то, что их ношение является обязательным требованием для всех пассажиров общественного транспорта.

Потерпевший сделал им замечание, после чего у него началась перебранка с парой. Затем мужчины вышли из автобуса, конфликт продолжился на улице, в ходе которого Вербицкий, как считало следствие, нанес удар ножом в спину потерпевшего, в результате чего тот умер. Ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сам Вербицкий свою вину признал частично и пояснил, что нанес удар ножом не с целью убить, а пытаясь прекратить противоправные действия потерпевшего. Во время драки на улице тот потянулся к карману, и подсудимый подумал, что он хочет из него что-то достать, после чего и решил действовать "на опережение". Согласно приговору, Вербицкий проведет шесть лет в ИК строгого режима, кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшей 1,2 млн рублей компенсации морального и материального вреда.