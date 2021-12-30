Дело студента МАДИ, ударившего ногой росгвардейца на акции в Москве, поступило в суд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Тверской районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении студента Московского автомобильно-дорожного университета Антона Калиткина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции в Москве 23 января. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело было зарегистрировано накануне.

"В суде зарегистрированы материалы уголовного дела в отношении Калиткина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Дело расписано судье", - сказала собеседница агентства. В суде добавили, что дата предварительного заседания будет назначена позднее.

По версии следствия, 23 января на проезжей части Страстного бульвара в центре Москвы 20-летний Калиткин ударил ногой росгвардейца. Подсудимый с момента возбуждения в отношении него дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, мера пресечения судом ему не избиралась. Студенту грозит до пяти лет лишения свободы.