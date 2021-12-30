Следователи возбудили дело в отношении подростков, избивших в Иванове сотрудников полиции

ТАСС, 30 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы подростков, избивших в Иванове сотрудников полиции при исполнении. Всех четверых задержали, сообщает в четверг СК по Ивановской области.

"Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в дежурную часть поступило сообщение о том, что группа несовершеннолетних пытается похитить аккумулятор из автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако к этому моменту подростки успели скрыться, но вскоре их обнаружили. Когда полицейские пытались выяснить у них обстоятельства случившегося, подростки набросились на них, нанеся несколько ударов по разным частям тела.

Несмотря на это, двоих несовершеннолетних все же удалось задержать. Еще двое, один из которых был в наручниках, сбежали, завладев служебным видеорегистратором сотрудников ДПС. Всех четверых подозреваемых задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.