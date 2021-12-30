Источник: бойца ММА Чоршанбиева выдворили из России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев выдворен за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был выдворен за пределы Российской Федерации по постановлению Останкинского районного суда Москвы", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о том, что Мосгорсуд признал законным решение выдворить его за пределы России.

Блогер и боец ММА Чоршанбиев, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео, был задержан 3 декабря. Он привлечен к административной ответственности, его машина помещена на специализированную стоянку. В ходе допроса спортсмен заявил, что не выкладывал в интернет видео с правонарушениями.

Чоршанбиев родом из Таджикистана. С 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Всего на его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы. Ранее был замечен в ДТП и различных потасовках.

Останкинский суд Москвы 6 декабря оштрафовал спортсмена на 5 тыс. рублей и принял решение о выдворении его из России. Он признан виновным в нарушении миграционного законодательства. До выдворения суд отправил спортсмена в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Правонарушитель с таким решением не согласился и просил Мосгорсуд разрешить ему покинуть РФ самостоятельно.