ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в четверг.

"Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита", - сказал он.

Неизвестный скрылся с места преступления. Ущерб банку не причинен, пострадавших нет.

Полицейские анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают возможных очевидцев. "Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным", - добавил Горелых.