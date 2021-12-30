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Неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга

Никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в четверг.

"Злоумышленник зашел внутрь служебного помещения и потребовал наличные, угрожая при этом всех наказать, если не выполнят его условия. Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита", - сказал он. 

Неизвестный скрылся с места преступления. Ущерб банку не причинен, пострадавших нет.

Полицейские анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают работников банка и устанавливают возможных очевидцев. "Кроме того, представители МВД проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы данный противоправный факт не остался безнаказанным", - добавил Горелых.

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