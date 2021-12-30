На Кубани организовали проверку в связи со взрывом страйкбольной гранаты

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Подросток в Ейске на Кубани по неосторожности взорвал страйкбольную гранату, организована проверка. Об этом сообщили ТАСС ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В четверг в местных сообществах в социальных сетях появилась информация о том, что в Ейске ребенок якобы получил повреждение барабанных перепонок из-за взрыва страйкбольной гранаты.

"В ходе разбирательств было установлено, что 14-летний подросток, находясь в одном из магазинов города Ейска, взял с прилавка страйкбольную гранату, и в результате неосторожного обращения она взорвалась. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

В краевом главке полиции добавили, что несовершеннолетний обратился в травматологическое отделение больницы, ему казана помощь. Инцидент произошел 27 декабря, ранее о нем не сообщалось.