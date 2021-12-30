В Москве осудили женщину, организовавшую заказное убийство своего мужа

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве вынес приговор женщине, которая наняла двоих иностранцев, чтобы те убили ее мужа. Исполнители тоже осуждены, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы столицы Ольги Тузовой, 35-летнего иностранного гражданина Балбуена Рауделиса Вензанта, а также 29-летнего иностранного гражданина Хосе Феликса Хернандеза Дукто. В зависимости от роли и степени участия они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму)", - говорится в сообщении.

В 2019 году Тузова, боясь, что при разводе ее муж откажется удовлетворять ее исковые требования о разделе общего имущества, вместе со своим знакомым Вензантом организовала убийство супруга. Вензант договорился со своим соотечественником Хернандезом Дукто об убийстве мужчины за 2 млн рублей.

14 сентября 2019 года Тузова под надуманным предлогом убедила своего супруга выйти на улицу и пройти к одному из жилых домов по ул. Обручева, где на него с ножом набросился Дукто и ударил не менее шести раз. От ранений мужчина скончался в больнице.

Тузова получила 12 лет колонии общего режима, Вензант отправится в колонию строгого режима на 14 лет, а Дукто - на 13 лет. Приговор в силу пока не вступил.