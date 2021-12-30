В многоквартирном доме в Туапсе произошел взрыв газа

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире многоквартирного дома в Туапсе, хозяин квартиры получил ожоги, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края.

"В многоквартирном доме произошел взрыв газа. По предварительным данным, у хозяина квартиры, где находился очаг, по данным скорой помощи, обгорели волосы. Погибших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, несущие конструкции дома не повреждены, существенных разрушений нет.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Установлено, что возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на втором этаже. Площадь пожара составляет 30 кв. метров. По состоянию на 16:30 объявлена полная ликвидация пожара. "Всего к ликвидации пожара от РСЧС привлекались 23 человека личного состава, 7 единиц техники, из них от МЧС России 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Эвакуированы 24 человека", - говорится в сообщении ГУ МЧС России.

Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с бытовой газовой колонкой, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. "Произошло возгорание бытовой колонки с газом. Заместитель туапсинского межрайонного прокурора выехал на место, совместно со всеми оперативными службами проверит дом, в том числе на предмет возможного повреждения несущих конструкций и безопасности дальнейшей эксплуатации дома", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пострадал мужчина 1945 года рождения, собственник квартиры, где был расположен очаг, его госпитализировали.