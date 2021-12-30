В Ингушетии в конфликте со стрельбой пострадал житель Чечни

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Конфликт на дороге в Ингушетии произошел между представителями региона и Чечни, который перерос в драку и стрельбу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По данным Telegram-канала Baza, в результате конфликта пострадал 32-летний начальник Центра занятости населения Гудермесского района Чечни и по совместительству сын зампредседателя республики Вахида Усмаева Расул, который возвращался домой вместе с семьей.

"На федеральной трассе в районе сельского поселения Яндаре в Ингушетии произошло небольшое ДТП с участием двух машин, после которого владельцы автомобилей решили выяснить отношения. Водителем одного из автомобилей и его пассажиры оказались представители Чечни, он ударил в шею представителя Ингушетии, а тот в ответ выстрелил в него из травматического оружия", - сказал собеседник.

По его словам, пострадавший получил ранение в руку, но его жизни ничего не угрожает.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.