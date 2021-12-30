Сотрудники стройфирмы получили по 4,5 года колонии после взрыва газа в Бору

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Суд признал главного инженера и прораба одной из строительных фирм виновными в нарушении правил безопасности, что привело к взрыву кислородного баллона в Бору Нижегородской области в апреле 2016 года. Им назначили по 4,5 года лишения свободы, сообщается в четверг на сайте СК России.

Как ранее сообщал ТАСС, в апреле 2016 года на стройке в Борском районе произошел взрыв газового баллона, в результате трое рабочих погибли, еще пятерых доставили в больницу, один из которых по дороге умер. По последним данным, умерли пять человек, одному был причинен тяжкий вред здоровью, еще двум - легкий вред.

"Собранные следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному инженеру и прорабу. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Установлено, что прораб строительной организации поручил бригаде рабочих из восьми человек демонтировать монолитную железобетонную плиту с помощью электросварочного и газового оборудования. При этом рабочие не имели квалификации, не обучались и не проходили соответствующую стажировку. Обеспечить требования охраны труда должен был главный инженер.

Вину признал только прораб. Приговором суда всем подсудимым назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.