Уральца приговорили к 22 годам колонии за убийство и изнасилование 25-летней давности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима жителя Свердловской области, который в 1996 году убил в квартире женщину, а потом там же изнасиловал и задушил двух девочек-подростков. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Свердловской области местный житель признан виновным в убийстве нескольких человек, совершенном в 1996 году. <...> Приговором суда фигуранту с учетом срока по ранее вынесенному приговору по другому уголовному делу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В январе 1996 года мужчина 1968 года рождения утопил женщину, с которой недавно познакомился, в ванной комнате ее квартиры. После этого он изнасиловал и задушил 13-летнюю дочь убитой женщины и ее 16-летнюю подругу.

Биологические следы были изъяты еще в 1996 году на месте совершения преступления и телах убитых. Благодаря совершенствованию экспертных исследований в 2020 году органы следствия проверили генетический профиль и установили совпадение с генетическим профилем мужчины, который отбывал наказание в одной из исправительных колоний, будучи осужденным в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования. В итоге в ходе расследования уголовного дела были допрошены многочисленные свидетели, а также получены результаты комплекса судебных экспертиз: молекулярно-генетических, биологических, дактилоскопических и других.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что приговор вынес Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.