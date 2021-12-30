Таможня в Ленобласти изъяла в 2021 году 1,3 тонны санкционных продуктов из Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Выборгской таможни, контролирующей перемещение товаров на границе с Финляндией, изъяли и уничтожили в 2021 году более 1,3 тонны санкционных продуктов питания. Кроме того, Кингисеппская таможня обнаружила и ликвидировала 1,1 тонны санкционных товаров из Эстонии, сообщили в четверг в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"В истекший период 2021 года Выборгской таможней выявлено 17 фактов перемещения физическими лицами для личного пользования запрещенной к ввозу продукции, а также восьми фактов реализации санкционной продукции на внутреннем рынке. Продукция общим весом свыше 1,3 тонны уничтожена путем сжигания. <…> Кингисеппской таможней изъято и уничтожено свыше 1,1 тонны санкционной продукции", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Кингисеппской таможни, контролирующей перемещение транспорта на границе с Эстонией, в 2021 году усилили работу на этапе контроля после пропуска товаров в Россию. Помимо санкционной продукции, изъяли 3,7 тыс. пачек немаркированных сигарет, 2,2 тыс. коробок с обувью, 72 литра контрафактного алкоголя, 10 немаркированных изделий из натурального меха и 144 единицы поддельной продукции известных брендов.

Контролирующие органы по указанным фактам возбудили одно уголовное и 18 дел об административных правонарушениях. По итогам года Кингисеппская таможня доначислила 143,9 млн рублей таможенных платежей, пеней, штрафов, отметили в пресс-службе.