В Петербурге девушка, которую облили кислотой в начале декабря, вышла из комы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетняя, которую в Петербурге облил кислотой ее бывший молодой человек, вышла из медикаментозной комы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

"На сегодня врачи характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции",- говорится в сообщении.

10 декабря на набережной канала Грибоедова 24-летний мужчина облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника. Молодого человека госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а девушку - в тяжелом с ожогами лица, волосяной части головы, шеи, туловища, верхних конечностей и химическим ожогом роговиц, ей предстояла не одна операция. Согласно данным пресс-службы региональных судов, причиной происшествия стала ревность, мужчина сознался в своей вине и заявил о раскаянии.