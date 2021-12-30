В Петербурге ликвидировали 38 незаконных елочных базаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Количество ликвидированных незаконных елочных базаров в Петербурге по результатам проводимых с 20 декабря проверок достигло 38. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Смольного.

"В Петербурге продолжаются рейды по незаконным елочным базарам. С момента официального открытия базаров 20 декабря сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и Центра повышения эффективности использования государственного имущества освободили от незаконных торговых точек 38 земельных участков в разных районах города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние три дня ликвидировали 18 незаконных елочных базаров. Нарушителей за самовольное размещение элементов благоустройства оштрафуют до 5 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, до 200 тыс. рублей - для юридических лиц.

"Город поддерживает добросовестных предпринимателей, которые заранее оформляют аренду участков для сезонной торговли, привозят елки из специализированных питомников. Тем, кто пытается получить прибыль незаконно, нарушает санитарные требования, правила землепользования и благоустройства, природоохранное законодательство, придется заплатить штраф", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Ранее пресс-служба сообщала, что на 27 декабря ликвидировали 20 незаконных участков торговли. По правилам торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на основании документов на земельные участки. Договоры на аренду земли под елочные базары заключаются по итогам торгов на пять зимних сезонов подряд. Кроме того, торговать елками разрешено на участках, которые находятся в частной собственности или на ярмарках, организованных районными администрациями.