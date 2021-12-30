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В Ялте ликвидировали пожар после взрыва газа в жилом доме

Для ликвидации пожара привлекали более 100 человек и 28 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Ялте, где взорвался газовый баллон и пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Общая площадь пожара составила 250 кв. м. Локализация пожара: 14:30. Ликвидация: 16:32", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации пожара привлекали более 100 человек и 28 единиц техники.

По предварительным данным, в четверг около 11:40 в одной из квартир, расположенных в доме по улице Таврической в Ялте, произошел взрыв газового баллона, обрушились перекрытия и произошел пожар на площади 150 кв. м.

По имеющимся сведениям, в результате пострадала 30-летняя женщина и 9-месячный ребенок, которые госпитализированы с ожогами. Из дома эвакуированы 20 человек, которых должны расселить в пункте временного размещения в муниципальном пансионате.

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