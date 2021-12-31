В Казани неизвестным веществом отравились четыре человека

КАЗАНЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления неизвестным веществом в квартире в Казани, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"Ночью 30 декабря от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении четырех человек (в том числе двое детей) в квартире дома по адресу: г. Казань, Кировский район, ул. Мулланура Вахитова, д. 8", - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в результате отравления неизвестным веществом пострадали женщины 1952 и 1977 годов рождения, они госпитализированы с диагнозом "отравление неизвестным веществом средней степени тяжести", также в больницу попали две девочки 2009 и 2013 годов рождения с диагнозом "отравление неизвестным веществом легкой степени тяжести".

Организовано взаимодействие с оперативным дежурным Центра медицины катастроф (ЦМК) Минздрава и ООО "Газпром Трансгаз Казань". Причина происшествия устанавливается.