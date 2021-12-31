В зоопарке во Флориде застрелили напавшего на человека редкого тигра

ТАСС, 31 декабря. Заместитель шерифа округа Коллиер в штате Флорида застрелил редкого малайского тигра во время нападения животного на человека, оказавшегося рядом с вольером после закрытия зоопарка города Нейплс. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook зоопарка в четверг.

"Заместитель [шерифа] сделал все, что мог в этой ситуации. И в конечном счете принял единственно возможное решение, - спасти жизнь человеку", - приводятся в тексте слова шерифа округа Кевина Рембоска.

Как указано в заявлении, 26-летний сотрудник сторонней организации, занимающейся уборкой зоопарка, проник в запрещенную зону после закрытия и просунул руку за решетку вольера, где обитал тигр по кличке Эко. Зверь схватил его за руку. Оказавшийся на месте происшествия заместитель окружного шерифа сначала пытался высвободить руку пострадавшего, но безуспешно, после чего выстрелил в тигра.

После выстрела Эко отошел в дальний угол клетки. По итогам осмотра ветеринар заключил, что животное умерло от полученных ранений. Руководство приняло решение закрыть двери зоопарка до пятницы, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Эко было восемь лет, он поступил в зоопарк Нейплса в декабре 2019 года. Как сообщается на сайте зоопарка, в дикой среде обитают менее 200 особей малайского тигра. В связи с гибелью одного из них, зоопарк создал специальный фонд, все средства из которого будут направлены на поддержание популяции тигров в Малайзии.