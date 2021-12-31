В Удмуртии два человека погибли и двое пострадали в ДТП

ТАСС, 31 декабря. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Завьяловском районе Удмуртии. Два человека погибли и два, включая ребенка, получили травмы. Об этом журналистам сообщили в пятницу в республиканском ГИБДД.

"Около 10:00 мск на 41-м км автомобильной дороги Сарапул - Ижевск около д. Пальники Завьяловского района произошло столкновение трех транспортных средств: "Лада Гранта", ВАЗ-2115 и Toyota Land Cruiser Prado", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 39-летняя женщина за рулем "Гранты" обгоняла ВАЗ, но не справилась с управлением. После этого она столкнулась с автомобилем Toyota, а затем и с ВАЗ.

В результате аварии погибли водитель "Гранты" и ее 34-летний пассажир, восьмилетний ребенок с травмами доставлен в больницу, также пострадал водитель Toyota.