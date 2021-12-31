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В России в 2021 году в разы выросло число погибших в авиакатастрофах

В авиационных службах сообщили, что число жертв авиакатастроф превысило 100

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Число жертв авиакатастроф в России в 2021 году превысило 100, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"В 2021 году в России произошло 25 катастроф воздушных судов, что на две меньше, чем в 2020 году. Но число погибших в 3,5 раза стало больше - погибли 110 человек. В прошлом году погиб 31 человек", - сказал собеседник агентства. Выросло и число пострадавших: в 2020 году травмы при происшествиях с самолетами и вертолетами получил 71 человек, в 2021 году - 159.

По данным источника ТАСС, рост жертв связан с увеличением числа крушений пассажирских самолетов, особенно региональной авиации. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.

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