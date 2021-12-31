СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре под Смоленском

ТАСС, 31 декабря. Тела двоих 17-летних подростков обнаружили утром в пятницу при тушении пожара в частном доме в городе Ярцево Смоленской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По факту смерти двух несовершеннолетних в городе Ярцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что утром 31 декабря в частном доме на окраине города Ярцево произошел пожар. В ходе тушения обнаружены тела 17-летних девочки и мальчика. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура региона.