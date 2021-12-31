В результате взрыва газа в квартире в Ростовской области пострадал один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 декабря. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в пятницу в квартире пятиэтажного дома в городе Сальске в Ростовской области. В результате происшествия пострадала девушка, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Взрыв газовоздушной смеси произошел около 15:50 мск в квартире на втором этаже в доме на улице Островского. "Нарушено остекление квартиры и балкона. Целостность здания не нарушена. Пострадал один человек, девушка, [у нее] ожоги верхних конечностей", - сообщил представитель МЧС.

В пресс-службе добавили, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. На месте работают специалисты газовой службы.