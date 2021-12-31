В двух районах Вологодской области без света остались более 50 населенных пунктов

ТАСС, 31 декабря. Отключение электроснабжения произошло в более 50 населенных пунктах Череповецкого и Устюженского районов Вологодской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"В Череповецком и Устюженском районах остаются без электроснабжения более 50 населенных пунктов. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи, на месте работают бригады энергетиков", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Россети Северо-Запад" сообщала, что в регионах округа ожидаются ледяные дожди, снегопады и усиление ветра. Колебания температуры в районе нуля градусов способствуют образования льда на проводах. В компании отмечали, что энергетики готовятся к ухудшению погоды. В режим повышенной готовности были приведены филиалы Новгородской и Псковской областей, где в этом месяце уже происходили массовые отключения из-за непогоды.