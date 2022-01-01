На Камчатке объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 1 января. Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке до 2 января из-за опасного волнения моря. Высота волн может достигать 9 м, сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС.

"На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 1 января 2022 в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-9 метров, с распространением в середине ночи 2 января 2022 года в Берингово море, подрайоны 11293 и 11294. Явление сохранится до середины дня 2 января 2022 года. Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет", - говорится в сообщении.

В указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. Руководителям судоходных компаний настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.