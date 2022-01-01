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В Нижегородской области при использовании пиротехники пострадали пять человек

Детей среди них нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при использовании пиротехники за прошедшие сутки в Нижегородской области, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.

"За минувшие сутки на территории Нижегородской области зарегистрировано пять происшествий, связанных нарушениями правил пожарной безопасности при использовании пиротехники (четыре в Нижнем Новгороде, один в Ковернинском районе). Погибших нет, пострадали пять человек, детей среди них нет. Так, трое жителей области получили ожоги, еще двое получили травмы из-за разрыва пиротехнического изделия", - сообщается на сайте ведомства.

Трое пострадавших госпитализированы. Жители области получили травмы при разрыве петард и поджоге бенгальских огней.

Теги
РоссияНижегородская область
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