В Нижегородской области при использовании пиротехники пострадали пять человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при использовании пиротехники за прошедшие сутки в Нижегородской области, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.

"За минувшие сутки на территории Нижегородской области зарегистрировано пять происшествий, связанных нарушениями правил пожарной безопасности при использовании пиротехники (четыре в Нижнем Новгороде, один в Ковернинском районе). Погибших нет, пострадали пять человек, детей среди них нет. Так, трое жителей области получили ожоги, еще двое получили травмы из-за разрыва пиротехнического изделия", - сообщается на сайте ведомства.

Трое пострадавших госпитализированы. Жители области получили травмы при разрыве петард и поджоге бенгальских огней.